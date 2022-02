돌파감염 돼…이번주 자가격리

[아시아경제 심나영 기자] 고승범 금융위원장이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받고 자가격리에 들어갔다.

7일 금융위에 따르면 고승범 위원장은 코로나19 검사를 받은 결과 이날 오전 양성 판정을 받았다. 고 위원장은 백신을 3차까지 접종했는데, 돌파 감염됐다.

이에 따라 고 위원장은 이번주 외부 일정을 전면 취소하고 자가격리 중이다. 주요 일정은 도규상 부위원장이 대신 참석할 예정이다.

