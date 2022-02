[아시아경제 황윤주 기자] 일양약품 일양약품 007570 | 코스피 증권정보 현재가 24,250 전일대비 400 등락률 +1.68% 거래량 70,104 전일가 23,850 2022.02.07 15:02 장중(20분지연) 관련기사 일양약품, 4Q 영업익 38억…전년比 1577% ↑코스피 수익률 하위 10개 종목 중 6개가 제약·바이오株[특징주]일양약품, 코로나19 표적치료 인자 세계 최초 발견 박만성 교수와 협업 부각 강세 close 은 결산배당으로 보통주 1주당 200원의 현금배당을 결정했다고 7일 공시했다. 시가배당율은 0.72%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

