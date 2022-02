우리금융, 차기 우리은행장에 이원덕 수석부사장 추천

법률·ESG 전문성 보유한 여성 사외이사, 디지털 전담임원 외부 영입도 논의

[아시아경제 심나영 기자] 우리금융그룹(회장 손태승)은 7일 자회사대표이사후보추천위원회(이하 자추위)를 열어 우리은행, 우리종금 등 8개 자회사에 대한 최고경영자(CEO) 후보 추천을 완료했다고 밝혔다. 우리은행장 후보는 우리금융지주 이원덕 수석부사장이 단독 후보로 추천됐다.

우리금융 자추위는 "이원덕 후보는 우리은행 미래금융단 상무, 경영기획그룹장을 역임하고, 지주사 수석부사장(사내이사)으로 그룹 내 주요 핵심업무를 담당하면서, 그룹 전반에 대한 폭넓은 이해를 하고 있으며, 향후 플랫폼 경쟁력이 핵심 경쟁요소가 되고 있는 상황 속에서 그룹 디지털혁신소위원회 의장으로서의 경험 등이 높이 평가됐다"고 밝혔다.

우리종합금융 김종득 대표이사, 우리자산신탁 이창재 대표이사, 우리펀드서비스 고영배 대표이사, 우리프라이빗에퀴티자산운용 김경우 대표이사, 우리금융경영연구소 최광해 대표이사는 연임됐다. 우리신용정보 대표이사 후보에는 이중호 우리은행 집행부행장이 새로 추천됐다.

우리에프아이에스의 경우 디지털전문 자회사로 육성시키기 위해 우리은행에서 디지털 업무경험이 많은 고정현 집행부행장보가 대표이사 후보로 추천됐다. 추후 지주사 및 은행 경영진 인사시 MZ세대 고객들을 대상으로 그룹의 미래 경쟁력을 끌어올리기 위한 젊은 디지털부문 임원(CDO) 후보의 외부 영입도 함께 논의했다.

우리금융그룹은 지난달 27일 주주총회에서 윤인섭 이사와 신요환 이사를 신임 사외이사로 선임했다. 당일 이사회를 개최해 신임이사를 포함한 이사회 내 위원회를 구성한 후, 수차례의 자추위를 진행하고 자회사 대표이사 후보군 선정과 최종 후보 추천 등을 마무리했다.

우리금융그룹은 이사회에서 3월 정기주주 총회시 선임할 여성 사외이사 후보군에 대해 법률 및 ESG 분야 전문가를 후보군으로 하는 방안을 논의했다. 이와 함께 완전 민영화 이후 적극적 사업 포트폴리오 확장 추진, 그룹 핵심성장부문 강화 및 전(全)자회사 간 적극적 결집과 원활한 소통 역할을 수행하기 위해 지주사 내 사장직제의 도입과 함께 박화재, 전상욱 후보를 향후 관련 절차를 거쳐 사장으로 선임할 예정이다.

대표이사 최종 후보들은 향후 각 자회사 이사회를 통해 자격 요건 및 적합성 검증 후 자회사별 주주총회에서 선임될 예정이다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr