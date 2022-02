[특징주]EDGC, 美 'K-방역' 비축물자 공급 기대…신속 항원·항체검사키트 ↑

[아시아경제 박형수 기자] 이원다이애그노믹스( EDGC EDGC 245620 | 코스닥 증권정보 현재가 4,910 전일대비 685 등락률 +16.21% 거래량 37,200,990 전일가 4,225 2022.02.07 12:04 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개임상3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록 close )가 강세다. 미국 연방정부 조달시장 진출에 필수 요건인 SAM(System for Award Management) 등록을 완료해 입찰 및 납품 자격을 획득했다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

7일 오전 11시23분 EDGC는 전 거래일 대비 16.57% 오른 4925원에 거래되고 있다.

미국 조달청이 관리하는 SAM은 공공 조달계약과 관련한 중요 데이터베이스다. 미국 정부조달시장은 기업 신뢰도와 제품 우수성 외에도 정부조달 관련 규정과 절차가 복잡해 한국 업체는 본 계약 기준 0.02%에 불과할 정도다.

미국 조달청은 세계 최대 규모 단일 바이어로 마진이 높고 장기 대규모 거래가 가능한 '블루오션'으로 꼽힌다. EDGC는 코로나19 신속 항원·항체검사키트 및 병원 등 의료시장에도 K-방역 제품 관련 미 연방정부에 비축물자 공급을 추진 중이다.

EDGC는 SAM에 이어 미 연방 보훈부 의료물자 및 기기 조달(FSS)업체 등록 및 미 국방 조달국(DLA)업체 등록도 동시에 진행하고 있다. DLA는 국가의 전투물류지원기관으로서 미군 전투사령부, 기타 연방, 주 및 지방 기관에 대한 원자재에서 최종 사용자 처분에 이르기까지 종단 간 파트너 및 동맹국 등 글로벌 방위 공급망을 관리한다.

EDGC는 SAM 등록을 기반으로 미국 연방정부 조달시장에 K방역 및 다양한 의료기기 시장에 적극적으로 뛰어들 예정이다.

