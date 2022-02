예탁원 "지난해 펀드 이익배당금 33.2조…전년 대비 49%↑"

[아시아경제 이민지 기자]한국예탁결제원은 지난해 펀드 이익배당금 지급액은 33조2249억원으로 전년 대비 49.2 증가했다고 7일 밝혔다.

이 가운데 공모펀드는 3조6328억원, 사모펀드는 29조5921억원으로 전년 대비 각각 23.2%, 53.2% 증가했다. 공모펀드의 배당금 지급 수는 2729개로 전년 대비 26.6% 증가했고 사모펀드의 지급 펀드 수는 1만4679개로 1.4% 늘었다.

전체 이익배당금 중 공모펀드는 주식, 주식혼합형펀드의 배당금 비중이 높았고 사모펀드는 부동산, 특별자산, 기타 유형의 펀드에서 배당금 비중이 높게 나타났다.

지난해 펀드 재투자 금액은 17조5440억원으로 지급된 펀드 전체 이익 배당금의 52.8%를 차지했다. 재투자금액이란 이익배당금액 중 펀드에 재투자한 금액을 의미한다. 공모펀드는 3조1601억원, 사모펀드는 14조3839억원으로 재투자율은 각각 87%, 48.6%로 나타났다. 사모펀드의 경우 지급 방식의 이익배당을 선호해 공모펀드에 비해 재투자율이 낮게 나타난 것으로 분석된다.

신규 공모펀드의 설정액은 4조8219억원으로 전년 대비 45% 줄었고 신규 사모펀드의 설정액은 57조5065억원으로 전년 대비 1.9% 감소했다. 예탁원 측은 “신규 사모펀드의 설정 펀드 수와 금액은 2019년까지 지속적으로 증가했으나 지난해 큰 감소 폭을 보인 이후 지난해에도 3.8%가량 감소했다”고 말했다.

공모펀드의 청산 분배금은 6조1836억원으로 전년 대비 3.2% 감소했고 사모펀드의 청산 분배금은 36조2193억원으로 전년 대비 25.8% 줄었다. 전년 대비 공모펀드 청산 분배금 지급 펀드 수는 1322개로 39.6% 증가했고 사모펀드 청산 분배금 지급 펀드 수는 2313개로 40.8% 감소했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr