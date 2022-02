중국, 우리식 코로나19 방역 정책 고수

서방의 오미크론 독감 취급은 과학적 근거 없어…무모한 방역 해제는 재앙

오미크론 3월 정점, 확진자 감소해도 제로 코로나 정책 지속할 것

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 코로나19에 대한 과도한 방역(통제) 정책으로 비난을 받고 있는 중국 당국이 기존 '제로(0) 코로나' 정책을 고수하겠다는 입장을 밝혔다.

관영 글로벌 타임스는 우쭌여우 중국 질병예방통제센터 유행병 수석전문가의 말을 인용, 팬데믹(감염병 대유행) 이후 도입된 중국식 방역 정책을 지속할 방침이라고 7일 보도했다.

우쭌여우는 중국의 과도한 방역 정책에 대한 해외의 비난을 의식한 듯 "유럽 등 백신 접종률이 높은 국가에서 여전히 변이 바이러스에 감염되는 사례가 많다"면서 "무모한 방역 해제로 인한 재앙적인 결과를 줄이는 최선의 방법은 철저한 방역"이라고 설명했다. 그는 "백신 접종에도 불구하고 오미크론과 같은 변이 바이러스가 확산되고 있다"면서 "전염병 억제의 가장 효율적인 방법은 철저한 방역"이라고 강조했다.

글로벌 타임스는 중국의 철저한 방역 정책으로 중국은 미국 등 여타 다른 국가와 전혀 다른 양상을 보이고 있다며 중국에선 2020년 우한 초기 발병 이후 코로나19 감염으로 인한 사망자를 찾아볼 수 없다고 전했다.

우쭌여우는 3월이 코로나19 감염의 정점이 될 것이라고 전망했다. 그는 "오미크론으로 인해 3월까지 전 세계 감염자 수가 증가할 것이며 이후 감염자 수가 감소할 것"이라고 예측했다. 그는 이어 일부에서 3월이 팬데믹의 종식 여부가 결정될 것이라는 말이 나오고 있지만 이는 과학적 근거가 없다"면서 중국의 통제적 방역 정책은 계속 이어질 것이라고 말했다.

우쭌여우는 "서방 국가들이 오미크론이 델타와 같은 변이 바이러스에 비해 중증화율 및 치사율이 낮아 독감으로 취급하려는 경향을 보이고 있다"면서 "오미크론은 독감과 다른 호흡기관 부분을 감염시키는 만큼 독감이 될 수 없다"고 지적했다.

베이징 동계 올림픽 참가 해외 선수들이 중국의 과도한 방역정책에 대해 불편을 호소하면서 중국의 통제식 방역 정책이 도마 위에 올랐다. 중국은 해외 입국자에 대해 2주 시설 격리 정책을 펴고 있다. 베이징 입국자의 격리 기간은 3주다. 입국 전 코로나19 핵산 검사(유전자증폭ㆍPCR) 음성 판정서를 요구하고, 입국 이후 격리 기간 최소 2차례 이상의 검사를 실시한다. 내부적으로는 코로나19 확진자가 확인되면 밀접 접촉자는 물론 확진자가 나온 지역을 원천 봉쇄하는 통제 정책을 펴고 있다.

한편 미국 싱크탱크 외교협회는 최근 보고서에서 전염성이 강한 오미크론 변이가 중국의 방역 정책에 도전이 되고 있다고 진단했다. 효과가 낮은 중국 백신 탓에 중국 인구 대부분이 오미크론 변이에 취약하다는 것이다. 오미크론으로 인한 대규모 발병이 초래될 수 있고, 종국에는 나라 전체를 집어삼킬 수도 있다고 경고했다. 또 중국에서 오미크론 변이가 확산될 경우 글로벌 공급망 붕괴와 인플레이션 압력을 심화시킬 수 있다고 우려했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr