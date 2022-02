[아시아경제 최대열 기자] 한국자동차기자협회는 올해 2월의 차에 폭스바겐 신형 8세대 골프를 선정했다고 7일 밝혔다. 이번 평가에는 폴스타의 폴스타2와 함께 후보에 올라 39.7점(50점 만점)을 받았다. 디자인과 감성품질, 상품성·구매의향도에서 높은 점수를 받았다. 이달의 차는 기자협회 산하 올해의 차 선정위원회가 지난달 출시된 신차와 부분변경 모델을 대상으로 심사해 정한다. 디자인과 안전성, 동력성능 등 5개 항목으로 나눠 평가한다.

