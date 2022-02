버거킹, 지난해 한 해 정규직 372명 고용

[아시아경제 문혜원 기자]버거킹이 지난해 한 해 정규직 372명을 채용하는 등 고용 창출에 앞장서고 있다.

7일 업계에 따르면 버거킹은 지난해 12월 기준 매장 수를 440개로 확대하고, 전국 각지 대학과의 산학협력을 확대했다.

강릉원주대학교를 비롯해 총 22개의 대학들과 업무협약(MOU)을 체결하고 이를 통해 총 19명을 채용했다. 하반기에는 12개 대학에서 채용설명회를 진행했으며, 총 300명 이상의 학생들이 참석해 버거킹과 함께하는 커리어 성장에 대한 깊이 있는 논의가 이뤄졌다.

버거킹은 운영관리직 채용 확대의 방안으로 진행한 ‘희망 3040 재취업 채용’을 통해 2017년부터 4년간 경력 단절의 어려움에 놓인 3040세대 150명 이상을 정규직으로 고용했다. 이외에도 2021년에는 100명 이상의 파트타임 근무자를 정규직으로 전환했다.

버거킹 관계자는 “버거킹은 국내에서의 지속적인 성장에 발맞춰 인재 채용 방식 또한 다각화하고 있다”며 “특히 산학협력의 경우 학생들에게 취업의 기회를, 버거킹에게 우수 인재 선발 기회를 준다는 측면에서 좋은 시너지가 나는 시도”라고 했다.

