펍지유니버스, 단편영화 ‘방관자들’ 100만뷰 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 크래프톤의 ‘펍지유니버스’는 7일 단편영화 ‘방관자들’의 조회수가 누적 100만뷰를 돌파했다고 밝혔다.

29일 공개된 ‘방관자들’은 지난해 공개된 '그라운드 제로'에 이은 진실 2부작 시리즈의 마지막 작품이다. 방관자들은 게임 배틀그라운드 속 지역이 태이고를 배경으로, 이곳에서 벌어진 사건을 다루고 있다. 태이고 부지 불법 매매, 주민 불법 퇴거 등 혐의로 국회 청문회에서 벌어지는 ‘정익제’(고수 분)와 ‘김낙수’(이희준 분)이 첨예하게 대립하는 콘텐츠로, 누적 조회수 100만 뷰를 달성했다.

지난달 30일 공개된 에필로그 ‘붉은 얼굴’ 역시 조회수 20만 뷰를 달성하며 인기를 이어갔다. 펍지유니버스는 현재 네이버 웹툰에서 연재 중인 ‘100’, ‘침묵의 밤’, ‘리트리츠’ 등의 작품으로도 만나볼 수 있다.

펍지유니버스 관계자는 “향후 진실 2부작과 웹툰 3편에서 제공된 단서들이 어떻게 전개될지 주의 깊게 봐달라”며 “전세계적으로 퍼져 있는 배틀그라운드 설정을 활용해 콘텐츠를 지속적으로 제작하고 세계관을 더욱 확장해 갈 예정”이라고 말했다.

펍지유니버스는 글로벌 게임 배틀그라운드의 세계관이자, 다양한 장르와 플랫폼을 통해 세계관을 전파하는 콘텐츠 프랜차이즈다. 배틀그라운드에 등장하는 태이고 지역에서 벌어진 일련의 사건들 속 숨겨진 진실을 담아낸 펍지유니버스 ‘진실 2부작’은 지난 6월 공개된 마동석 주연의 ‘그라운드 제로’, 그리고 29일 및 30일에 공개된 고수, 이희준 주연의 ‘방관자들’, 육준서가 출연하는 에필로그 ‘붉은 얼굴’로 구성된다.

