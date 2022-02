쿠팡, '밸런타인데이 기획전' 진행

다양한 상품군으로 구성된 테마관 운영

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 밸런타인데이를 맞아 연인, 가족, 친구 사이에 마음을 나눌 수 있는 상품을 한데 모은 '밸런타인데이 기획전'을 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 기획전에선 초콜릿부터 파티용품, 선물하기 좋은 아이템까지 다양한 인기 상품을 한정 특가로 선보인다. 기획전 기간 매번 새로운 상품을 할인된 가격으로 제공하는 '즉시 할인관'도 14일까지 연다.

초콜릿 인기 상품은 원데이 특가 행사를 통해 할인가로 제공한다. 추가 할인을 받을 수 있는 쿠폰도 제공한다. 꽃다발과 케이크는 9일까지 사전예약 시 최대 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 쿠팡은 고객들이 원하는 상품을 쉽게 찾아볼 수 있도록 밸런타인데이 관련 상품을 테마에 따라 분류했다.

이번 기획전의 모든 상품들은 '로켓선물'로 빠르고 쉽게 전할 수 있다. 상대방 주소를 몰라도 연락처만 알면 모바일로 간편하게 선물을 보낼 수 있는 서비스다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "밸런타인데이를 맞아 초콜릿부터 파티용품과 여행까지 고객들의 다양한 니즈를 고려한 상품들로 기획전을 마련했다"면서 "이번 기획전을 통해 연인은 물론, 가족과 친구 등 소중한 사람들에게 특별한 선물로 마음을 전달할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

