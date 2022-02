PI첨단소재, 950t 규모 PI필름 공급 계약 체결

[아시아경제 황윤주 기자] PI첨단소재 PI첨단소재 178920 | 코스피 증권정보 현재가 42,500 전일대비 200 등락률 -0.47% 거래량 86,633 전일가 42,700 2022.02.07 10:28 장중(20분지연) 관련기사 “만드는 족족 팔린다”…PI첨단소재, 매출 3000억 돌파[클릭e종목]"PI첨단소재, 단기 조정 불가피…투자의견·목표가↓"PI첨단소재, 4Q 영업익 144억…전년比 14.4%↓ close 는 950t 규모의 방열시트용 PI필름 공급계약을 체결했다고 7일 공시했다.

회사 측은 "아시아 지역에 납품되며, 계약 금액은 비밀 유지 유보 기간이 해제되면 재공시할 예정"이라고 밝혔다.

