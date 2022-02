[아시아경제 구은모 기자] BAT로스만스가 궐련형 전자담배 글로 전용 스틱 '네오' 시리즈의 신제품 '네오 맥스 부스트'를 출시한다고 7일 밝혔다. 가격은 4500원이다.

BAT로스만스에 따르면 네오 맥스 부스트는 네오 시리즈 중 가장 강렬한 상쾌함을 선사한다. 깔끔한 맛을 기반으로 필터에 포함된 맥스(MAX) 쿨링 캡슐을 터뜨리면 입안 가득 극강의 시원함이 퍼지는 게 특징이다. 제품 패키지에는 빙하가 연상되는 그래픽 디자인이 적용돼 신제품 특유의 시원함을 표현했다.

BAT로스만스 관계자는 "극강의 상쾌함을 원하는 궐련형 전자담배 소비자에게 만족스러운 경험을 제공할 것"이라며 "성인 흡연 소비자의 기호와 취향에 맞는 제품을 내놓아 선택의 폭을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr