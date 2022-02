“식단부터 식습관 관리까지” 롯데칠성, 맞춤형 영양 관리 앱 '필리코치' 선보여

[아시아경제 구은모 기자] 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 4,500 등락률 +2.90% 거래량 13,904 전일가 155,000 2022.02.07 09:27 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 마감.. 환율안정, 외인유입, 리오프닝 여파[클릭 e종목]"롯데칠성, 부스터 샷 접종…내년 실적 개선 기대"[자금조달]롯데칠성, 단기차입으로 영구채 상환…비용감축 방점 close 음료가 맞춤형 영양 관리 애플리케이션 '필리코치'를 선보인다고 7일 밝혔다.

필리코치는 '끼니로 바꾼 나'라는 슬로건을 내세운 인공지능(AI) 분석 영양 관리 앱이다. 식단 분석, 영양 관리, 문제점 분석, 솔루션 제공 등 종합 관리 서비스를 제공한다.

필리코치는 딥러닝 이미지 처리 기술을 활용해 사진 촬영 한 번으로 모든 음식을 인식하고 기록할 수 있다. 카메라 AI를 통해 이용자의 식사 패턴과 섭취 칼로리를 분석하고 문제점을 개선해 나가는 데 도움을 준다.

기록된 식단은 섭취 칼로리, 다양성, 적절성, 균형도, 자제도 등 5가지 항목으로 평가되는 '필리 스코어'(FILI SCORE : 영양 전문가들의 자문으로 만들어진 식사관리지수)로 확인이 가능하다. 또 관심사가 비슷한 사용자들이 함께 공동의 목표를 달성해 나갈 수 있는 '그룹챌린지' 기능도 탑재했다.

롯데칠성음료 관계자는 "최근 기업들의 빅데이터 분석을 활용한 맞춤형 서비스 경쟁이 확대되는 점에 주목해 필리코치를 개발하게 됐다"며 "향후 축적된 데이터를 활용해 다양한 맞춤형 서비스를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr