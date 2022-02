[아시아경제 이승진 기자] 아프리카TV는 8일부터 블리자드 엔터테인먼트의 게임 '스타크래프트: 리마스터'로 진행되는 e스포츠 리그 '아프리카TV 스타리그 시즌13(이하 ASL 시즌13)' 24강 1주차 경기를 진행한다고 밝혔다.

ASL은 2017년 7월 시즌1을 시작으로 현재까지 13번째 시즌을 진행하고 있다. ASL 시즌13은 8일 본선 무대를 시작으로 오는 4월 9일까지 진행된다.

8일 오후 7시부터 시작하는 개막전 24강 A조 경기를 시작으로, 오는 22일에 24강을 통해 가려진 12명에 시드권자인 4명을 포함한 조 지명식을 진행한다. 3월 1일부터는 16강전을 펼칠 예정이다.

한편, ASL 시즌13은 롯데칠성음료의 에너지드링크 ‘HOT6’가 공식 후원한다. 대회 생중계 및 VOD는 아프리카TV e스포츠 페이지를 통해 시청할 수 있다.

