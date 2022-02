KB국민은행 앱 이용 고객, 음성으로 업무 본다

SKT, KB국민은행과 AI 협력 성과물 첫 선

[아시아경제 임혜선 기자] 앞으로 KB국민은행 뱅킹 애플리케이션(앱)을 이용하는 고객은 음성으로 업무를 볼 수 있게 된다.

SK텔레콤은 KB국민은행에서 7일 출시한 Z세대 전용 뱅킹앱인 ‘리브 넥스트(Next)’에 자사의 인공지능 플랫폼 '누구 소프트웨어 개발 키트(누구 SDK)'를 활용한 AI 서비스를 탑재했다고 밝혔다. SK텔레콤과 KB국민은행이 지난해 8월 '인공지능 누구 기반 AI 뱅킹 서비스 업무협약'을 체결한 이후 첫 성과물이다. 양 사는 고객이 음성으로 송금·조회 등의 뱅킹 업무를 이용할 수 있게 하고, ‘누구’ 자체 서비스인 날씨·감성대화·백과사전 등의 인공지능(AI) 서비스를 선보이게 됐다.

특히 음성인식 및 음성합성 기술을 통해 KB금융그룹 대표 캐릭터 스타프렌즈 중 하나인 ‘콜리’를 활용, AI 호출어인 ‘콜리야’와 콜리의 보이스를 개발 및 적용했다. 이를 통해 KB국민은행 고객들은 ‘리브 넥스트’ 앱을 통해 음성으로 “콜리야, 아빠한테 송금해줘”, “콜리야, 잔액 알려줘”, “콜리야, 다른 은행 등록해 줘” 등 뱅킹 업무를 좀더 친근하고 편리하게 이용할 수 있게 됐다.

SKT는 앞으로도 은행 뿐 아니라 카드, 페이 등 금융 분야는 물론 다양한 산업의 사업자들과 AI 서비스 협력을 지속할 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr