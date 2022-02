청호나이스, 에스프레카페 할인·경품 프로모션

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 이달 말까지 커피머신얼음정수기 '청호 에스프레카페' 렌탈료 할인과 경품 추첨 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.

청호 에스프레카페 구매고객 대상으로 진행되는 이번 프로모션은 렌탈 5년 약정과 동시에 커피캡슐 정기배송 서비스 신청시 렌탈료 최대 42만원 할인 혜택이 제공되며 총 300명 추첨을 통해 임영웅 골프우산을 증정한다.

청호 에스프레카페는 커피머신과 얼음정수기의 모든 기능을 다 담고 있는 정수기다. 용량과 사이즈에 따른 4종의 라인업이 구축돼 있으며 정수, 냉수, 온수에 얼음은 물론 에스프레소까지 가능한 제품이다. 무엇보다 얼음정수기를 기반으로 한 제품으로 아이스커피를 편리하게 이용할 수 있다.

원광직 청호나이스 마케팅부문 이사는 "최근 커피값 인상과 홈카페 문화 확산 등에 힘입어 가정에서 고품질의 커피를 가장 편하게 즐길 수 있는 제품 청호 에스프레카페에 대한 관심과 판매가 늘고 있다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr