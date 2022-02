JLL, 1조 규모 판교 알파리움타워 마스턴투자운용에 매각 완료

매매가 평당 약 3000만...판교 오피스 최고가 경신

[아시아경제 박지환 기자] 글로벌 종합 부동산 서비스 회사인 존스랑라살(JLL)과 CBRE는 싱가포르 부동산투자사 ARA 코리아의 판교 소재 알파리움타워 1&2를 24일 성공적으로 매각 완료했다고 7일 밝혔다.

ARA 코리아는 2017년 알파리움타워를 매입 후 5년 만에 매각에 나섰다. 이번 분기 마스턴투자운용에게 약 1조원에 매각했다. 매매가 평당 약 3000억원으로 판교 오피스 최고가를 경신했다.

알파리움타워 1&2는 경기도 성남시 분당구 판교에 위치한다. 2015년 11월에 준공된 지하 3층~지상 13 층, 연면적 11만2254m2(3만3957 평) 규모의 오피스 랜드마크 빌딩이다.

해당 자산은 ARA 가 매입 이후, 지속적인 자산관리 노력으로 신규 및 재계약을 통한 안정적인 임차인 구성을 지속해왔다. 전체 임대 면적의 80%를 국내 최상위 대기업인 엔씨소프트와 삼성 SDS 가 임차 중이다. 판교 권역 상업지역에 위치한 임대율 95%의 안정적인 임대 수익이 발생하는 우량 자산으로 재탄생했다.

장재훈 JLL 코리아 대표는 "경기 불확실성으로 인해 좋은 입지, 탄탄한 임차인 구성을 보유한 코어우량 자산에 대한 투자자들의 경쟁이 치열한 상황에서 알파리움 타워는 판교 상업지역에 입지한 판교 내 희소한 프라임 오피스 자산 투자 기회였다"며 "IT 기업의 최고 집적지인 판교권역에 대한 국내외 기관 투자자들의 지속적인 관심과 IT 산업의 지속적인 성장에 따라 판교 권역에 대한 미래 임대 수요 증가와 자산가치 상승이 기대된다"고 밝혔다.

