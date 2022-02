시몬스 침대, 시몬스 맨션 다산점 오픈

[아시아경제 최동현 기자] 시몬스가 경기 남양주시 다산동에 ‘시몬스 맨션 다산점’을 오픈했다고 7일 밝혔다.

시몬스 맨션 다산점은 주변에 대단지 아파트와 다산 신도시 핵심 상권이 자리 잡아 풍부한 배후 수요를 갖췄다. 또 북부간선도로, 서울외곽순환도로와 인접해 있어 남양주 별내동, 구리시 인창동과 수택동 일대는 물론 서울 동북부 지역 고객 수요까지 폭넓게 확보할 전망이다.

매장에는 시몬스 침대의 대표 매트리스 콜렉션 ‘뷰티레스트(Beautyrest)’의 ‘젤몬(Zalmon)’, ‘에디슨(Edison)’, ‘윌리엄(William)’ 등 다양한 인기 모델을 구비했다. 1인 가구와 자녀 방에 제격인 슈퍼싱글(SS), 퀸(QE) 사이즈부터 예비부부 및 가족 단위 고객들이 애용하는 라지킹(LK), 킹오브킹(KK), 그레이트킹(GK)까지 여러 사이즈의 매트리스 제품을 마련해 프리미엄 숙면 환경 조성을 위한 선택의 폭을 넓혔다.

매장 한편에서는 시몬스의 라이프스타일 콜렉션 ‘케노샤’의 호텔식 프리미엄 베딩을 접할 수 있다. 감각적인 침대 프레임과 퍼니처·베딩 등 시몬스 제품으로만 침실을 스타일링하는 ‘시몬스 룩’도 경험할 수 있다. 시몬스는 다산점 오픈을 기념에 다양한 할인 행사도 진행한다.

