지난달 외환보유액 4615억3000만달러…3개월 연속 감소

[아시아경제 서소정 기자] 우리나라 외환보유액이 한 달 사이 16억달러 가까이 줄어들며 3개월 연속 감소했다.

한국은행이 7일 발표한 외환보유액 통계에 따르면 올해 1월 말 기준 우리나라 외환보유액은 4615억3000만달러로 집계됐다. 지난해 12월 말의 4631억2000만달러 대비 15억9000만달러 줄었다.

한은은 기타통화 외화자산의 미국 달러화 환산액과 금융기관 외화예수금 감소 등에 기인한 것이라고 설명했다.

자산별로는 국채·회사채 등 유가증권이 한 달 전보다 126억2000만달러 줄어 4090억7000만달러를 기록했다. 예치금은 111억3000만달러 늘어난 111억3000만달러였다.

국제통화기금(IMF)의 특별인출권인 SDR은 152억9000만달러로 8000만달러 감소했다. IMF에 대한 교환성통화인출권리인 IMF 포지션은 46억1000만달러로 3000만달러 줄었고, 금은 47억9000만달러로 전달과 비교해 변화가 없었다.

국내 외환보유액은 지난해 7월부터 10월까지 증가세를 기록하며 최대치를 경신해오다 11월 감소세로 전환했다.

국내 외환보유액 규모는 12월말 기준으로 세계 8위 수준이다. 중국(3조2502억달러)이 가장 많고 이어 일본(1조4058억달러), 스위스(1조1100억달러) 순이다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr