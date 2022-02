▲유강영 씨 별세, 김화자 씨 남편상, 유진유(전 이투데이 편집부 차장)씨 부친상, 고광선씨 시부상,유지원·유준호 씨 조부상 = 6일, 연세대학교 신촌장례식장 9호실, 발인 8일 오전 5시 20분. 02-2227-7500

