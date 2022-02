안철수 "野 단일화? 국민의힘 내부 싸우는데 무슨 말 하나"

공동정부 제안도 "고려하고 있지 않아"

[아시아경제 이현주 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 6일 야권 단일화와 관련해 "국민의힘 내에서도 서로 의견이 달라서 서로 싸우고 있는데 거기에 무슨 말을 하겠나"며 반문했다.

안 후보는 이날 서울 중구 한국외식업중앙회를 찾아 코로나피해자영업총연대와 간담회 후 기자들과 만나 '윤석열 후보 선대본부 원희룡 정책본부장이 단일화가 필요하다고 언급했는데 그에 대한 입장이 무엇인가'라는 질문을 받고 "국민의힘 내부에서 서로 의견이 다 다르지 않습니까"라며 이같이 답했다.

이날 안 후보는 MBN '정운갑의 집중분석'에 출연해 "당선이 목표"라며 단일화 가능성을 일축했다. 안 후보는 단일화 조건으로 거론되는 '공동정부' 제안에 대해서도 "고려하지 않고 있다"고 말했다.

국민의힘은 야권 단일화를 두고 의견 일치가 되지 않고 있다. 원 본부장이 한 언론 인터뷰에서 단일화를 얘기할 '때가 됐다'고 했지만 권영세 선대본부장은 이를 개인의 의견이라며 야권 후보 단일화에 대해 "거론한 적 없고 향후 계획을 논의한 바도 없다"고 선을 그었다.

한편, 윤 후보가 자신의 공약인 '디지털 플랫폼 정부'를 안 후보가 이끌어줬으면 한다는 얘기를 직접 들었다는 한 중진 의원의 발언이 나오면서 단일화 파장은 이어질 전망이다.

