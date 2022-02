국민의당 "국민의힘,결렬 책임 전가…11일 토론 합의된 적 없어"

"국민의힘, 손석희 현직에 없는 줄도 몰라"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의당이 6일 "국민의힘 토론 결렬의 책임을 전가하고 있다"며 11일 TV토론은 합의된 적이 없다고 밝혔다.

국민의당은 이날 입장문을 내고 "기예정된 관훈토론 때문에 일정 변경이 가능한 지 타진했으나 기자협회, 방송사, 타당 등에서 어려움을 표하자 8일 즉각 받아들인 바 있다"며 이처럼 말했다.

앞서 국민의힘 TV토론 협상단장인 성일종 의원은 이날 입장문을 내고 "윤석열 후보는 다른 일정을 조율하고 11일 토론에 참여하기로 했다"고 했다. 성 의원은 "실무협상 과정에서 국민의당 안철수 후보 측은 8일 관훈토론이 예정돼 토론 진행을 하루 이틀 정도 늦출 수 있는지를 타진했고 이에 국민의힘은 10일을 수용했다"면서 "이후 다른 당과의 일정 조율 과정에서 11일이 좋다는 의견에 따라 윤 후보는 다른 일정을 조정하고 11일 토론에 참여하기로 했다"고 설명했다

국민의당은 즉각 반발했다. 입장문을 통해 국민의당은 "국민의힘은 주제 선정에 있어서 지난번에 논의된 바 있던 부동산과 외교안보 주제를 다시 다루어야 한다고 주장을 했고 갑자기 기자협회의 편향성을 문제 삼으며 기자협회가 빠져줄 것을 요청했다"면서 "이후 JTBC 손석희 사장의 편향성을 거론했는데 협상에 나온 국민의힘 협상단은 손 사장이 현직에 없는 사실조차 모르고 있었다"고 했다.

또 "이후 국민의힘은 윤 후보의 건강과 컨디션 문제로 (토론 날짜를) 10일로 언급했고 수용되지 않자 자리를 떴다"며 "이런 사실에도 불구하고 마치 날짜 변경을 국민의당에서 요청한 것처럼 호도하는 것은 아주 심각한 문제"라고 지적했다.

국민의당은 "일정 조율 과정에서 국민의당의 의견을 구한 바 없다"며 "얼토당토않은 주장으로 책임을 전가한 국민의힘 협상단에 사과를 요구한다"고 했다.

