[아시아경제 송승섭 기자] 우리은행은 올해 LoL(리그 오브 레전드) 챔피언스 코리아(LCK) 개막에 따라 이벤트를 실시한다고 6일 밝혔다.

리그에서 응원하는 팀과 선수의 응원글을 남기거나 응원문구를 만들면 추첨을 통해 경품을 지급한다. 또 승부예측에 참여해 아이템으로 교환가능한 ‘골드리워드’를 받을 수 있다.

우리은행은 올 초부터 조직개편을 통해 행원이 팀장을 맡는 MZ마케팅팀을 신설한 바 있다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr