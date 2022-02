SK지오센트릭 "폐플라스틱·탄소제로 본격시작"

"울산 재활용 공장 조성 가시화"

[아시아경제 문채석 기자] 나경수 SK지오센트릭 사장은 6일 올해를 폐플라스틱과 탄소 발생량을 '0'으로 만드는 친환경 전략 실행의 원년으로 삼고 변화를 본격적으로 추진하겠다고 밝혔다.

SK종합화학은 '친환경 화학회사'로 탈바꿈하겠다는 의지를 담아 지난해 사명을 SK지오센트릭으로 바꾼 바 있다.

나 사장은 이날 새해를 맞아 회사 보도채널 스키노뉴스와 한 인터뷰에서 "SK지오센트릭은 대한민국 경제 발전의 원동력이 된 석유화학 사업을 이끌어 왔다는 자부심을 갖고 있다"면서 "이제는 저력과 역량을 바탕으로 ESG(환경·사회·지배구조) 시대에 새로운 길을 먼저 제시하겠다"고 말했다.

SK지오센트릭은 플라스틱 원재료 생산자로서의 책임을 다하기 위해 폐플라스틱과 탄소 발생량을 줄이는 'Waste & Carbon Zero'라는 목표를 세워놓고 있다. 친환경 화학 제품 비중을 100%로 확대해 폐플라스틱을 0으로 만들고, 탄소 배출량은 2050년 이전까지 0으로 만들어 궁극적으로 탄소 제로(Carbon Zero)를 실현한다는 계획이다.

나 사장은 "이를 위해서는 플라스틱별 다양한 재활용 기술 확보가 필수적"이라며 3대 화학적 재활용 기술을 적용한 상업 공장 '리사이클 클러스터'(Recycle Cluster)를 울산에 조성하겠다고 밝혔다. 그는 "이를 통해 각 재활용 공정 간의 운영 효율을 높이고 시너지를 낼 것"이라며 "기존에 플라스틱이 매립·소각될 때 발생하던 이산화탄소 배출량만큼의 탄소를 저감하는 친환경 사회적 가치도 창출하겠다"고 강조했다.

아울러 플라스틱 사용량을 줄이고(Reduce), 친환경 제품이나 재활용이 용이한 제품으로 대체(Replace& Recycle)하는 '3R 솔루션'과 바이오 원료·소재 도입도 확대하겠다고 덧붙였다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr