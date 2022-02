웰크론 키즈세사, 신학기 맞아 키즈침구 신상품 선봬

[아시아경제 최동현 기자] 웰크론의 기능성 침구 브랜드 세사가 신학기를 맞아 ‘키즈침구’ 봄·여름시즌 신상품을 출시하고 오는 20일까지 키즈세사 창립 기념 프로모션을 실시한다.

이번 시즌 세사의 유아동 전용 침구 브랜드 ‘키즈세사’는 아이들의 꿈과 상상력을 키워주기 위해 ‘컬러플 드림(Colorful Dream)’을 모티브로 한 패턴 디자인과 동화적 색감의 침구를 선보인다.

키즈세사의 모든 제품에는 알러지방지 기능성 원단 소재 ‘웰로쉬’가 적용돼 더욱 안심하고 사용할 수 있다. 또 한국의류시험연구원(KATRI)의 안전성 검증 결과 알레르기 반응 물질이 검출되지 않은 UV염료를 사용해 피부가 예민한 아이도 안심하고 사용할 수 있다.

‘러블리’는 화사한 핑크 컬러와 화이트 도트무늬를 베이스로 꽃을 든 나비요정 캐릭터가 특징인 제품이다. 여자아이의 꿈과 동심을 형상화했다. 뒷면에는 핑크와 옐로우를 배색한 플라워 패턴을 차용하고 이불과 베개 3면에 레이스 디테일로 포인트를 줘 세련미를 강조했다.

차분한 느낌의 ‘피스타치오’는 산뜻한 민트 컬러를 바탕으로 여유롭게 풀을 뜯거나 산책에 나선 귀여운 초식공룡의 모습을 그려 넣어 편안한 분위기를 연출한다. 충전재는 미국 3M사가 개발한 신슐레이트를 사용해 보온력을 높이고 세탁 후 건조가 빠르게 되도록 하는 등 실용성을 더했다.

이외에도 키즈세사는 모던한 그레이 컬러를 베이스로 스트라이프 패턴을 가미해 캐릭터를 선호하지 않는 중고등학생까지 폭넓게 어울리는 ‘시티뷰’ 등 키치한 감성의 신상을 대거 선보였다.

세사는 키즈세사 창립 7주년과 신상품 출시를 기념한 ‘신학기 키즈 침구 페스티벌’도 진행한다. 오는 20일까지 전국 세사 백화점 입점 매장에서는 키즈세사의 신상품 러블리와 피스타치오 등 신학기 아이방을 새로 꾸미기 좋은 다양한 키즈침구를 만나볼 수 있다.

세사 관계자는 “신학기 준비 시즌은 자녀의 방을 새롭게 꾸미기 위해 아이이불을 고민하는 부모님들이 많아지는 시기”라며 “이번 창립전은 위생적인 잠자리 환경을 만드는 기능성과 더불어 아이들의 정서발달을 위해 동화적인 디자인까지 갖춘 다양한 신상 침구를 합리적인 가격에 만나는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr