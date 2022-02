美 "러, 우크라 전면 침공 필요한 전력의 70% 배치"

[아시아경제 김혜민 기자] 러시아가 우크라이나 전면 침공에 필요한 전력의 70%를 우크라이나 국경지대에 배치했다고 미국 국방부가 발행하는 군사전문지 스타스앤드스트라이프스가 5일(현지시간) 보도했다.

보도는 미 당국자의 발언을 인용해 러시아 대대전술단이 우크라이나 국경지역에 현재 83개가 있다며, 각각 약 750명이 병력이 공격 가능성을 대비하고 있다고 밝혔다.

이 같은 규모는 2주 전 60개에서 늘어난 것으로, 침공 시 필요한 전력의 70%에 해당한다고 설명했다. 그러면서 14개 부대가 추가로 배치되는 중이라고 말했다.

미 당국자들은 러시아가 우크라이나 수도를 침공할 경우 수일 내에 함락될 수 있고, 전면전이 일어나면 대규모 사상자를 초래할 것이라고 말했다.

우크라이나군은 최대 2만5000명, 러시아군은 최대 1만명의 사상자가 날 수 있고 민간인 피해는 최대 5만명에 달할 수 있다는게 미국의 추정이라고 전했다.

