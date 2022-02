박병석 국회의장, 올림픽 개회식 한복 논란에 "상호 고유문화 존중돼야"

[아시아경제 박병희 기자] 박병석 국회의장은 6일 "한복은 우리의 대표적 문화로 자부심과 자신감을 가질 필요가 있다"며 "(한중간에) 상호 고유문화가 존중되어야 한다"고 말했다.

전날 베이징 동계올림픽 개회식 중 중국 56개 소수 민족 대표가 오성홍기를 전달하는 과정에서 한복을 입은 여성이 등장해 논란이 된 것과 관련해 견해를 밝힌 것이다.

박 의장은 베이징 동계올림픽 개회식 참석차 중국을 방문 중이며 이날 베이징 특파원단과의 온라인 간담회에서 한복 등장 논란과 관련해 이같이 말했다.

박 의장은 전날 리잔수 중국 전국인민대표대회(전인대) 상무위원장과 2시간 반 동안 회담과 만찬을 하면서 "(한복과 관련해) 한국에서 진행되는 논란과 우려에 대해 입장을 표명했다"고 전했다. 이어 "리 상무위원장은 관계 부처에 (한국 입장을) 전달하고, 한국의 관심을 고려하라고 하겠다는 취지로 답했다"고 말했다.

박 의장은 "한복이 한국의 대표적인 문화라는 것을 의심할 사람은 아무도 없다"며 "우리 문화에 대한 자부심을 가질 필요가 있다"고 강조했다. 그러면서 "앞으로도 당당하고 건설적으로 중국 각급 당국과 건설적 소통을 계속할 것"이라고 말했다.

다만 박 의장은 "중국 14억 인구 중 1억2000천만명 가량이 소수민족이고 한족을 제외하면 55개 민족이 소수 민족"이라며 "그러한 관점에서 상호 문화에 대한 이해와 존중이 필요하다"고 부연했다.

개회식에서 중국의 각 소수 민족을 표현하는 차원에서 조선족을 대표하는 복식으로 한복이 등장한 맥락을 이해할 필요도 있다는 취지로 보인다.

박 의장은 "다양성에 대한 이해 증진이 필요함을 다시 한번 절감했고, 그런 관점에서 문화 콘텐츠의 전면적 개방이 중요한 과제"라고 강조했다.

