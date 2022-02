中企 탄소중립 전환지원 사업 참여기업 모집

탄소저감 컨설팅·시장조사 지원 수행기관

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승)와 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 탄소중립 전환에 필요한 설비투자를 지원하는 '중소기업탄소중립전환지원 사업'을 신규로 도입하고 사업에 참여할 중소벤처기업과 수행기관을 모집한다고 6일 밝혔다.

중소기업 탄소중립 전환지원 사업은 저탄소 공정전환이 시급한 자발적 감축 기업을 대상으로 ▲실시설계지원(컨설팅, 공정분석, 시장조사) ▲탄소저감 설비도입 등을 원스톱 패키지로 지원하는 사업이다.

신청자격은 탄소 배출권 거래제 할당기업, 목표관리업체 등 탄소감축 규제대상이 아닌 비규제 중소기업이다. 탄소국경세 도입 검토 국가 수출기업, 탄소중립 선언 대기업 협력사, 탄소다배출업종 영위기업은 가점부여 등을 통해 선정 시 우대한다.

선정기업에는 에너지·온실가스 감축에 필요한 실시설계지원 등 컨설팅 비용을 1000만원 이내로, 감축설비 구입비를 정부지원금 최대 3억원까지 소요비용의 50% 이내로 지원한다.

도입을 지원하는 대상 설비는 인버터, 컴프레셔, 고효율인증 설비, 에너지관리시스템 등 사업 공고에 명시된 설비와 운영위원회 승인을 통해 인정된 기타 감축설비다.

중진공은 9일부터 24일까지 사업에 참여할 기업을 모집한다. 올해 예산 규모는 54억5000만원으로 50개사 내외를 지원할 계획이다. 이번 사업은 중소벤처기업의 성공적인 저탄소 공정전환을 이끄는 마중물 역할을 할 것으로 기대된다.

또한 중진공은 11일까지 실시설계지원을 담당할 수행기관을 공모한다. 수행기관은 탄소배출 현황을 진단하고 적정 탄소저감 설비 선정을 위한 컨설팅, 시장조사, 탄소감축효과 측정 등을 수행하게 된다.

