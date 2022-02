부산 찾은 이재명 "가덕도 신공항 2029년까지 개항…세계박람회 유치"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 6일 부산·울산·경남 메가시티의 중심인 부산의 위상을 살리기 위해 2029년 가덕도 신공항 개항, 2030세계 박람회 유치, 해운 메카 및 수소 경제 허브 육성 등이 담긴 부산 공약 발표했다. 또한 블록체인 특구 활성화, 글로벌 문화?예술?관광 도시로 육성, 경부선 철도 지하화 등도 약속했다.

이 후보는 이날 부산항 국제전시컨벤션센터를 찾아 이 같은 내용이 담긴 부산 9대 공약을 발표했다. 그는 "부산항과 경부선 철도를 따라 전국 방방곡곡을 오간 물류는 대한민국 경제의 혈액이었으며 부산은 그 피를 돌게 하는 심장이었다. 이제 대전환의 새로운 시대에 발맞춘 부산의 미래를 준비하겠다"며 "부산에서 나고 자란 청년이 부산에서 꿈을 맘껏 펼칠 수 있도록 강력한 국가균형발전 정책을 펼치겠다"고 말했다.

2029년까지 24시간 운영 가능한 가덕도 신공항을 개항하기 위해 이 후보는 "오는 3월 완료 예정인 사전타당성조사 이후 예비타당성조사 면제와 기본계획 수립에 곧장 돌입하겠다. 아울러 건설과 운영의 효율 극대화를 위해 가덕신공항 건설공단, 가덕신공항공사를 적기에 신설하겠다"며 " 가덕도 신공항, 부산신항, 철도를 연계한 물류 트라이포트를 구축해 부산이 명실상부한 동북아의 물류 허브로 도약할 수 있는 토대를 마련하겠다"고 밝혔다. 가덕도 신공항에 저비용항공사(LCC)를 유치하고 신공항에 닿을 수 있는 GTX급 철도망도 구축할 예정이다.

이어 2030년 세계박람회 유치와 관련해 "개최지가 결정되는 내년 11월까지 부산의 유치 경쟁력을 극대화하겠다"며 "국무총리를 추진위원장으로 선임하고 세계박람회 조사단의 현장 방문 시 제가 직접 영접에 나서겠다"고 말했다. 문재인 대통령은 지난 1월 두바이 엑스포장에서 열린 '한국의 날' 행사에 참여해 2030 세계박람회 유치 의지를 밝힌 바 있다. 이를 위해 이 후보는 개최 예정지인 북항 일원 통합개발 사업, 저탄소·친환경 교통수단 확충,미군 55보급창 및 8부두 이전 등 세부안도 설명했다.

해운산업 메카 육성을 위해서는 ▲해운거래소 설립 ▲해양 데이터 산업 혁신 클러스터 지정 ▲해운기업 본사 유치 ▲지역인재 육성을 위한 부산형 공유대학 '연합해양물류 과정' 신설 ▲부산항만공사 자율성 확대를 언급했다. 또한 수소경제 허브 및 친환경 미래 산업 전환 지원에 대해서는 ▲부울경 수소 산업벨트 구축 및 수소경제권 실현 ▲부산신항에 수소 생산·공급 시설 구축▲ LNG, 수소, 암모니아 에너지 메가 클러스터 조성 등을 강조했다.

이 후보는 그러면서 "블록체인 특구를 활성화해서 부산을 핀테크·디지털자산거래의 중심지로 육성하겠다"며 '블록체인진흥원' 설립을 돕고, 가상화폐 공개와 증권형 토큰 발행이 활성화될 수 있는 플랫폼을 구축하겠다고 당부했다.

전날 발표한 부울경 메가시티 1시간 생활권 조성에 이어 경부선 철도를 지하화하고 숲길·청년창업문화공간·청년기본주택 조성을 위한 마스터플랜을 수립하겠다고 강조했다. 그는 "'사람은 지상, 차량은 지하'라는 대원칙 아래 부산 도심을 단절시킨 경부선 철도 구포역~부산진역 구간의 지하화를 추진하겠다"며 "기존 경부선 철도 구간에 시민과 청년이 일하면서 생활할 수 있는 부산의 미래 공간을 조성하겠다"고 설명했다. 아울러 부산지역 내 의료격차를 해소하고 공공의료 벨트를 완성하겠다고도 했다.

