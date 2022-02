코로나 신규확진 4만명 근접…누적 100만명 넘어(상보)

이틀 연속 3만명대…첫 발생 748일 만에 누적 100만명

위중증 9일째 200명대…어제 15명 사망

재택 치료자 12만8716명…어제보다 1만여명 늘어

[아시아경제 김혜민 기자] 코로나19 신규 확진자수가 이틀 연속 3만명을 넘어 또 최다치를 기록했다. 누적 확진자는 100만명을 넘어섰다.

중앙방역대책본부는 6일 0시 기준으로 확진자가 3만8691명 늘어 누적 100만9688명이라고 밝혔다.

신규 확진자수는 전날 3만6362명에서 2329명 증가해 최다치를 기록했다. 2주 전인 지난달 23일(7626명)과 비교하면 5.1배 급증했다.

신규 확진자수는 지난달 26일 1만3009명으로 처음 1만명을 넘어선 뒤 일주일 만인 지난 2일(2만269명) 2만명대로 올라섰다. 이후 불과 사흘 만인 전날 3만명에 진입했으며, 이날은 4만명에 근접하는 수준으로 늘었다.

이는 전파력이 강한 오미크론이 지배종으로 자리잡으면서 신규 확진자가 빠르게 늘고 있는 것으로 분석된다.

이날 신규 확진자수는 수도권에서만 2만2011명이 나왔다. 경기도는 1만1952명, 서울은 7821명으로 집계됐다.

누적 확진자는 100만명을 넘었다. 50만명을 넘어서는데 1년10개월여가 걸렸지만 100만명이 되는데는 두 달이 걸렸다.

한편 0시 기준 위중증 환자는 272명으로 9일 연속 200명대를 유지했다. 사망자는 15명이 늘어 누적 6873명이 됐다.

무증상·경증 환자는 급속히 늘고 있다. 0시 기준 재택치료 환자수는 12만8716명으로 전날 보다 1만685명 늘었다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr