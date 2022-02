쇼트트랙 곽윤기, 중국 누리꾼 욕설 테러에 "응원 받는 중" 의연 대처

[아시아경제 권서영 기자] 쇼트트랙 남자 대표팀의 맏형 곽윤기(고양시청)가 일부 중국 누리꾼들의 '악플' 세례에도 흔들리지 않는 모습을 보여 화제다.

5일 곽윤기는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 자신에게 전달된 일부 중국 누리꾼들의 다이렉트 메시지(DM)를 캡처한 사진을 올렸다. 특히 "중국(의) 응원 받는 중"이라는 문구를 사진 하단에 덧붙이는 등 악플에도 전혀 개의치 않는 의연한 태도를 드러내 눈길을 끌었다.

곽윤기는 한국 쇼트트랙 남자 대표팀의 중심으로, 현재 맏형으로서 팀의 분위기를 이끌며 올림픽에서의 선전을 다짐하고 있다. 앞서 지난 2일 인터뷰에서는 "선수들이 중국에 대한 의식을 많이 한다"며 "중국의 홈 텃세는 지난해 10월 1차 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 때 경험했다" 는 등의 발언을 한 바 있다.

이에 그가 전날 2022 베이징 동계올림픽 개회식에 참석해 한국 대표팀 기수로서 동료 김아랑과 태극기를 흔드는 모습이 담긴 짧은 영상을 SNS 계정에 올리자 일부 신상이 불명확한 누리꾼들이 곽윤기의 게시글에 중국어와 영어로 욕설 댓글을 달거나, 곽윤기에게 욕설이 담긴 DM을 직접 보낸 것으로 보인다.

한편 중국 쇼트트랙 대표팀은 자국에서 열리는 올림픽에서 세계 최강으로 평가받는 한국 쇼트트랙 대표팀을 넘기 위해 한국 대표팀 출신의 김선태 감독과 빅토르 안(안현수) 기술 코치 등을 지도자로 선임한 바 있다.

