1월 한달만에 수주액 7조 돌파한 조선업, 볕들날 오나

[아시아경제 정동훈 기자] 조선업계의 1월 한달간 수주 규모가 7조원을 넘어섰다. 적자 구조에서 벗어나지 못하던 조선업계가 친환경 선박 기술을 앞세워 반전을 꿈고 있다.

6일 조선업계에 따르면 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 22,000 전일대비 950 등락률 +4.51% 거래량 392,270 전일가 21,050 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 "LNG 금맥 터졌다" 조선, 반전의 시간[클릭 e종목]"대우조선해양, 올해가 마지막 보릿고개…목표가 10%↓"대우조선해양, 2477억 규모 초대형 LNG 운반선 수주 계약 close 은 설 연휴 기간 그리스 최대 해운사인 안젤리쿠시스 그룹 산하 마란가스와 유럽 지역 선주로부터 각각 LNG운반선 2척과 컨테이너선 6척 등 총 선박 8척을 약 1조8438억원에 수주했다. 이 선박들은 옥포조선소에서 건조돼 2025년 하반기 선주측에 인도될 예정이다. 대우조선해양은 올해 들어 현재까지 LNG운반선 5척, 컨테이너선 6척, 해양플랜트 1기 등 총 12척, 27억2000만달러(약 3조2667억원) 상당의 선박과 해양플랜트를 수주했다. 지난해와 비교하면 1~5월 수주금액을 한 달안에 다 채운 셈이다. M&A 불발로 피(被)인수 기업이었던 대우조선해양의 경우 재무구조 불확실성에 따른 타격이 우려됐으나 회사는 새해부터 오랜 고객인 그리스 최대 해운사 안젤리쿠시스 그룹의 발주를 거의 독점하며 경쟁력을 입증하고 있다.

한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 1,500 등락률 +1.86% 거래량 159,655 전일가 80,700 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 "LNG 금맥 터졌다" 조선, 반전의 시간한국조선해양, 화재·폭발 위험없는 전기추진선 개발 추진한국조선해양 “현대삼호중공업 2548억규모 LNGC 1척 수주” close 역시 잇따라 수주 소식을 내놨다. 최근 유럽 소재 선사 3곳·오세아니아 소재 선사 1곳과 2만4000톤급 LNG 추진 로로선(경사로를 통해 선적 또는 하역할 수 있는 선박) 2척, 1만2500㎥급 LNG 벙커링선(해상에서 LNG 추진선에 연료를 공급하는 전용 선박) 1척, 2800TEU(1TEU는 6m 길이 컨테이너 1개)급 컨테이너선 6척 등 총 9척에 대한 건조 계약을 체결한 것이다. 규모는 약 7040억원에 달한다. 이번에 수주한 선박들은 울산 현대미포조선에서 건조돼 내년 하반기부터 차례로 선주측에 인도될 예정이다. 한국조선해양은 1월 한달간 34척, 37억달러(약 4조4437억원)를 수주해 연간 수주 목표(174억4000만달러·약 20조9314억원)의 약 21.2%를 이미 달성했다.

한국조선해양과 대우조선해양의 대규모 수주는 EU가 두 기업의 기업결합을 불허한 후 나온 것이다. 지난달 EU 집행위원회는 LNG 운반선 분야에서 독과점이 심화될 것이 우려된다며 한국조선해양과 대우조선해양의 기업결합을 불허한 바 있다.

올해 빅3를 포함한 조선업계는 부활을 꿈꾸고 있다. ‘턴어라운드(흑자 전환)’도 가능할 것이란 기대도 하고 있다. 노후 선박 교체 수요가 빠르게 늘고 있는 가운데 국내 조선업계가 독보적인 영역을 차지하고 있는 LNG선박이 전 세계적으로 각광받고 있는 분위기가 나타나고 있는 것을 호재로 인식하는 분위기다. 국제해사기구(IMO)는 오는 2023년부터 이미 운항 중인 선박에도 온실가스 배출 규제를 적용할 계획이다. 이에 따라 선주사들 입장에선 탄소배출량을 줄이기 위해 중유(벙커C유)로 움직이던 노후 선박을 최신 친환경 선박으로 교체해야할 처지다. 2030년까지 선령 25년 이상에 해당하는 노후 선박은 118척에 달해 지속적인 LNG선 교체 수요가 이어질 가능성이 크다.

