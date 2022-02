이정은6 "톱 10 진입~"…매과이어 "아일랜드 출신 첫 우승"

2022시즌 3차전 LPGA드라이브온챔피언십 최종일 공동 9위, 톰프슨 2위, 코다와 최혜진 공동 15위

[아시아경제 노우래 기자] ‘핫식스’ 이정은6(26ㆍ대방건설)의 ‘톱 10’ 입상이다.

6일(한국시간) 미국 플로리다주 포트마이어스 크라운콜로니골프장(파72·6526야드)에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA)투어 2022시즌 3차전 LPGA드라이브온챔피언십(총상금 150만 달러) 최종 3라운드에서 4언더파를 작성해 공동 9위(12언더파 204타)를 차지했다. 지난해 10월 코그니전트 파운더스컵 공동 4위 이후 4개 대회 만에 ‘톱 10’에 이름을 올렸다.

이정은6는 5타 차 공동 6위에서 출발해 버디 7개와 보기 3개를 묶었다. 1번홀(파4) 보기 이후 2~3번홀 연속버디와 6~8번홀 3연속버디의 가파른 상승세를 탔다. 다만 후반에는 버디 2개와 보기 2개를 맞바꾸며 타수를 줄이지 못했다. 페어웨이안착률 100%에 26개의 퍼팅 수가 돋보였다. 지난주 게인브리지LPGA에선 공동 57위에 그쳤지만 이번 대회에서 사흘 동안 60대 타수를 치는 일관성을 자랑했다.

레오나 매과이어(아일랜드)가 5언더파를 몰아쳐 3타 차 대승(18언더파 198타)을 완성했다. 2020년 데뷔해 36개 대회 만에 사상 최초 아일랜드 출신 우승자가 됐다. 우승상금은 22만5000달러(2억7000만원)다. 렉시 톰프슨(미국)이 7타를 줄이며 2위(15언더파 201타)로 도약했다. ‘넘버 2’ 넬리 코다(미국)는 8언더파를 앞세워 단숨에 공동 15위(10언더파 206타)로 순위를 끌어 올렸다.

한국은 루키 최혜진(23·롯데)이 6타를 줄이며 공동 15위로 선전했다. 또 다른 새내기 홍예은(20·CJ오쇼핑)은 2언더파에 그쳐 공동 20위(9언더파 207타)로 밀렸다. 전인지(28) 공동 26위(8언더파 208타), 박인비(34·이상 KB금융그룹)와 양희영(33·우리금융그룹)이 공동 30위(7언더파 209타)다. ‘시드전 수석’ 안나린(26·메디힐)은 공동 37위(6언더파 210타)로 대회를 마쳤다.

