[아시아경제 최동현 기자] 코로나19 확진자가 5일 오후 6시 기준으로 2만명을 돌파했다.

방역당국 및 지자체 등에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국 17개 시도에서 코로나19에 확진된 환자는 2만1338명이다. 이는 오후 6시 기준 역대 최다 기록이다. 종전 최다였던 전날 1만8811명에 비해 2527명이 더 늘었다.

이날 코로나19 신규 확진자는 수도권에서 9919명(46.5%), 비수도권에서 1만1419명(53.5%)이 발생했다. 시도별로는 서울 4433명, 경기 3533명, 인천 1953명 등의 순으로 확진자가 많았다.

자정에 집계가 마감되고 6일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어날 전망이다.

