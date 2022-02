대선후보 8일 2차 TV토론 무산…국힘, 주최측 편향성 문제삼아(상보)

[아시아경제 이기민 기자] 오는 8일로 예정됐던 여야 대선후보 4인의 '2차 TV토론'이 합의 실패로 무산됐다.

더불어민주당의 , 국민의힘의 윤석열, 국민의당의 안철수, 정의당의 심상정 대선 후보 측은 5일 오후 서울 중구 프레스센터에서 TV토론 관련 실무협의를 진행했다.

협의 과정에서 국민의힘 측은 이번 토론을 주관하는 한국기자협회와 생중계를 맡은 JTBC의 편향성을 문제삼았다. 국민의힘은 토론 무산에 대해 "기자협회에서 주최하고 특정 방송사가 주관해 진행하는 이번 4인후보 초청 합동토론회는 토론의 기본전제가 되는 공정성이 담보되지 않는다고 판단된다"고 주장했다.

국민의힘 측에서 종합편성채널(종편) 4사가 주관하는 형식으로 바꿀 것을 요구했지만 민주당, 국민의당, 정의당이 반대하면서 결국 8일 TV토론 개최가 불발됐다.

국민의힘은 "지난 2월3일 공중파 3사가 주관해 진행한 대선후보 초청 합동토론회처럼 이번 토론회도 종편 4사가 공동주최하는 형식으로 개최해 줄 것을 요청한다"며 "토론회 진행과 관련해서 토론회에 참여하는 4당의 합의 하에 의제, 사회자, 진행방식 등을 결정해 토론회의 공정성이 담보될 수 있도록 요청한다"고 말했다.

그러면서 "이러한 요청에 대해서 다시 논의할 것을 각 후보 및 기자협회, 종편4사에 공개적으로 요청드린다"고 덧붙였다.

