[올림픽]‘6번째 올림픽’ 이채원, 크로스컨트리 15km 스키애슬론 61위

여자 15㎞ 스키애슬론 61위로 완주

[아시아경제 김희윤 기자] 베이징 동계올림픽에서 한국 선수단 첫 경기에 나선 한국 크로스컨트리 스키 대표팀 이채원(40·평창군청)이 완주에 성공했다.

이채원은 5일 중국 허베이성 장자커우 국립 크로스컨트리센터에서 열린 베이징 동계올림픽 스키 여자 크로스컨트리 15km 스키애슬론에서 55분 52초 6으로 65명 가운데 61위를 기록했다.

여자 15km 스키애슬론은 크로스컨트리 주법 중 스키를 평행하게 두고 빠르게 걷는 클래식과 양옆으로 뻗으며 걷는 프리를 각각 7.5km 씩 나눠 달리는 경기다.

이채원은 2002년 솔트레이크시티 대회 첫 출전 이후 2006년 토리노, 2010년 밴쿠버 대회 출전에 이어 2014년 소치 대회에서 33위에 오르며 한국 크로스컨트리 사상 올림픽 최고 성적을 기록했다.

2018년 평창 대회에서 완주 후 은퇴를 선언했던 이채원은 마음을 바꿔 다시 한 번 도전에 나서 지난해 12월 국가대표 선발전 1위로 베이징 대회 출전권을 확보했다. 이번 대회 출전으로 이채원은 한국에서 이규혁(빙상) 등 4명만 가진 6회 연속 올림픽 출전 기록에 이름을 올렸다.

이날 함께 출전한 한다솜(27·경기도청)은 완주에 실패했다. 베이징 동계 올림픽 첫 금메달인 크로스컨트리 여자 15km 경기는 노르웨이 테레세 요헤우가 44분 13초 7를 기록하며 정상에 올랐다.

나탈리야 네프리야예바(26·러시아올림픽위원회)가 30.2초 차이로 2위에 올랐다. 테레사 스타들로베르(29·오스트리아)가 네프리야예바보다 0.3초 늦어 3위를 기록했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr