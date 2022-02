창업진흥원, 해병대 내 창업동아리 지원 나선다…"기업가정신 함양"

창업진흥원-해병대, 청년창업 활성화 기반 마련 MOU

[아시아경제 김보경 기자] 창업진흥원이 해병대 내 창업동아리 활성화를 위해 기업가정신과 창업 교육을 지원한다.

창업진흥원과 해병대는 해병대 장병들을 대상으로 창업교육을 실시하고 기업가정신 함양을 돕기 위해 4일 업무협약을 체결했다.

주요 협약 내용은 ▲해병대 내 창업동아리 활동 지원을 위한 창업교육 프로그램 지원 ▲해병대 내 창업동아리 활동 여건 보장 ▲해병대 내 창업지원사업 홍보 등 청년 창업 활성화를 위한 협력 기반 마련이다.

창업진흥원은 창업에 관심이 있는 해병대 장병을 대상으로 기업가정신, 창업실무에 관한 온라인 교육을 지원하고 국방리그 진출팀을 대상으로 캠프를 운영하기로 했다.

해병대는 창업 붐 조성을 위한 협업 프로그램을 함께 운영하고, 창업 관련 활동 여건을 보장해 창업동아리 활동과 창업교육 수강을 적극 권장할 예정이다.

또한 각 기관에 연계된 홍보채널을 활용해 다양한 청년 창업 육성과정을 안내하고 창업정보를 홍보하는 등 업무 협조체계를 구축할 계획이다.

해병대 내 청년 예비창업자들은 창업교육을 받고 다양한 정보제공 서비스를 받을 수 있게 돼 창업생태계 활성화에 한 발 더 가까이 다가갈 것으로 기대된다.

김용문 창업진흥원 원장은 "해병대 장병을 대상으로 한 양 기관의 협력을 통해 해병대 내 창업 활성화를 위해 협력 기반을 다지고 청년 창업가 육성에 공동 협력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr