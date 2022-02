[올림픽]개막식에 한복 입은 소수민족 등장…中 ‘문화공정’에 공분

베이징 동계올림픽 개막식에 한복입은 소수민족 대표 국기 전달

서경덕 교수 "분노만 할 게 아니라 세계에 더 널리 알려야"

[아시아경제 김희윤 기자] 2022 베이징동계올림픽 개막식에 중국 소수민족 대표가 한복을 입고 중국 국기를 전달하는 장면이 연출돼 논란이 일고 있다.

4일 진행된 베이징 동계올림픽 개막식에서 중국 내 56개 민족 대표가 참여해 중국 국기인 오성홍기를 전달하는 '소시민들의 국기 전달' 퍼포먼스에 한복을 입은 여성이 등장했다.

흰색 저고리에 분홍색 치마를 입고 댕기 머리를 한 여성 공연자의 등장에 국내 누리꾼들은 분노의 목소리를 높였다.

중국은 앞서 지난해 공개한 베이징 동계올림픽 홍보 영상에도 한복과 상모돌리기를 넣어 공분을 샀다. 중국 길림성 조선족이 장구 치며 상모 돌리는 모습을 소수민족으로 소개했다.

이와 관련해 서경덕 성신여대 교수는 5일 자신의 SNS를 통해 "우려했던 부분이 또 터지고 말았다"며 올림픽 개막식에 등장한 한복을 두고 중국의 문화 동북공정에 빗대 '한복공정'이라고 지칭했다.

서 교수는 "중국 최대 포털사이트인 바이두 백과사전에선 ''한복'은 '한푸'에서 기원했다'는 잘못된 사실을 기록하고 있고, 많은 중국 누리꾼들은 '한국이 한복을 훔쳐갔다'는 어이없는 왜곡을 하고 있다. 심지어 '갓'까지 자신의 것이라는 억지주장을 펼치고 있는 중이다"고 했다.

이어 "우리는 분노만 할 것이 아니라 '한복은 한국의 전통 의상'이라는 진실을 전 세계에 더 널리 알려야만 한다"며 "중국의 문화 동북공정에 당당히 맞서 무엇이 잘못됐는지 정확히 짚어주고 세계인들에게 우리의 전통문화를 더 널리 소개할 수 있는 좋은 기회로 삼아야만 할 것이다"고 강조했다.

정치권에서도 중국의 한복공정에 문제를 제기했다. 이재명 더불어민주당 대선 후보는 4일 밤 자신의 페이스북에 해당 논란에 대해 "문화를 탐하지 말라 문화공정 반대"라고 밝혔다.

배현진 국민의힘 의원은 박병석 국회의장과 황희 문화체육관광부 장관을 비판하고 나섰다. 그는 페이스북에 “지난해 국감에서 베이징 올림픽 준비 영상에 우리 문화를 훔쳐 소개했다고 경고했고 분명 장관이 유의하겠다고 했다”며 “국회의장, 문체부 장관 직관하시지 않았나. 최소한의 국민의 자존심, 배알을 빼놓을 정도로 신나게 넋 놓는 개막식이었나”라고 지적했다.

이날 개막식에서 한국 선수단은 쇼트트랙 대표 곽윤기와 김아랑이 기수로 나서 참가국 중 73번째로 입장했다. 한국은 이번 올림픽에 선수 64명, 관계자 56명, 코로나19 대응팀 5명 등 총 125명을 파견했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr