文대통령 "베이징 동계올림픽, 평화와 화합의 축제 되길"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 4일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 베이징 동계올림픽에 출전하는 선수들을 격려하고 베이징 올림픽이 평창처럼 "평화와 화합의 축제가 되길 바란다"고 밝혔다.

문 대통령은 "여러 어려움을 딛고 대회를 준비해온 우리 대표팀 모두, 멋지고 아름다운 시간을 만들어주길 기대한다"며 "우리 국민들은 대표팀 선수들이 그동안 흘린 땀방울을 기억하며 한 명 한 명의 도전에 아낌없는 성원을 보낼 것"이라고 밝혔다.

이어 "우리는 2018년 평창에서 하나 된 힘으로, 평화와 인류화합의 장을 만들어냈다. 스포츠가 만들어낸 놀라운 기적을 보았다"며 "베이징 동계올림픽도 스포츠를 통한 평화와 화합의 축제가 되길 바란다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "어려운 상황을 이겨낸 ‘팀 코리아’는 이미 우리의 자부심"이라며 "대한민국 국가대표 선수단 파이팅"이라고 응원했다.

