[포토]서울 강서구, 지역 상권과 대형유통기업 간 상생 발전 도모

[서울시 자치구 포토 뉴스]강서구 유통업상생발전협의회 출범 전통시장 상인회, 대규모점포 관계자 등으로 구성...유동균 마포구청장, 광흥당에 입춘축 게첩...금천구, 청사 입구에 ‘국태민안 가급인족(國泰民安 家給人足)’ 입춘첩 부착...김수영 양천구청장, 신속항원검사 현장 점검

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장은 4일 오후 3시 구청 대회의실에서 열린 ‘강서구 유통업상생발전협의회’에 참석했다.

대규모점포 관계자, 전통시장 상인회, 관계 전문가 등이 참석한 가운데 진행된 이날 회의는 ▲유통업상생발전협의회 위원 위촉식 ▲대규모점포 개설 등록건 심의 ▲애로사항 및 제안 등의 토론 순으로 진행됐다.

노현송 구청장은 “대규모 점포 입점으로 인한 부정적 영향을 최소화, 지역 상권과 대형유통기업 간 상생 발전의 기틀을 다지는 것이 중요하다”며 “지속적인 소통과 협의를 바탕으로 지역 소상인과 대형유통기업 모두 공감할 수 있는 합리적인 방안이 도출될 수 있기를 기대한다”고 말했다.

유동균 마포구청장이 4일 오전 올해 첫 절기 입춘을 맞아 최재홍 마포문화원장과 함께 광흥당(마포구 독막로 21길 15) 대문에 입춘축을 붙였다.

‘입춘축’은 입춘에 봄이 온 것을 기려 축하하거나 기원하는 내용을 대문이나 기둥 등에 써 붙이는 글이다.

금천구(구청장 유성훈)는 입춘인 4일 구청사 입구에 구민의 안녕을 기원하는 입춘첩을 부착했다.

문구는 ‘국태민안 가급인족(國泰民安 家給人足)’으로, ‘나라가 태평하고 백성이 편안하며, 집집마다 넉넉하고 사람마다 풍족해 살기 좋다’라는 뜻을 담고 있다.

입춘첩이란 한 해의 무사태평과 풍농을 기원, 봄이 시작됐음을 자축하기 위해 곳곳에 붙이는 첩자의 하나다. 이번 입춘첩은 안희찬 금천역사포럼 명예회장이 작성해 기증했다.

유성훈 금천구청장은 “코로나19 장기화로 어느 때보다 구민 여러분의 심신이 지쳐있을 것”이라며 “함께 봄의 따뜻함을 느끼고 금천구의 모든 가정의 복을 기원한다”고 말했다.

김수영 양천구청장이 4일 오후 보건소 선별진료소를 방문해 관련 부서 직원들과 함께 신속항원검사 운영상황과 진행과정을 점검했다.

이날 김 구청장은 신속항원키트 관리 현황, 접수 과정, 검사자 대기 공간 확보 등을 꼼꼼히 챙기며 현장 혼란을 최소화할 수 있는 운영시스템을 가동해줄 것을 당부했다. 또, 맹추위 속에서도 코로나19 확산 방지를 위해 헌신하고 있는 의료진과 근무자를 격려했다.

김수영 양천구청장은 “체계적이고 짜임새있는 방역시스템을 통해 코로나19로부터 구민의 소중한 일상을 지킬 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr