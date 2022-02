‘아이 키우기 좋은’ 창원시, 다양한 보육 시책 알려

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 출산 가정의 경제적 부담을 덜어주고 행복하게 아이를 맞을 수 있도록 다양한 사업을 준비했다.

4일 시에 따르면 지난 1월1일부터 출생한 아동을 대상으로 ‘첫만남이용권’을 지원하고 있다.

이용권은 생애 초기 아동 양육에 따른 경제적인 부담을 덜어주고자 정부가 추진하는 사업이다. 모든 출생 아동 1인당 200만원의 이용권을 국민행복카드 포인트로 지원하며, 주민등록상 주소지 읍·면·동 행정복지센터나 온라인(복지로, 정부24)으로 신청할 수 있다.

이용권은 아동 출생일로부터 1년간 사용할 수 있다. 사용기간 내 사용하지 않은 포인트는 사용 종료일 후 자동 소멸한다. 단 첫 이용권 지급 시작 시기가 4월 1일부터이므로, 1월~3월생의 경우는 2023년 3월 31일까지 예외적으로 사용할 수 있다.

신청 기간은 규정돼있지 않으나 사용기간을 고려해 사용 종료일 이전에 신청해야 한다. 이용권 지급 신청일로부터 30일 이내에 지급 결정이 이뤄지고, 신규로 국민행복카드를 받기 위한 시간이 필요하므로 사용종료일 이전에 여유 있게 신청해야 한다.

임신·출산진료비 지원으로 국민행복카드를 이미 발급받은 경우는 카드 신규 발급은 불필요하다.

이와 별도로 시는 출산축하금으로 첫째 애 50만원, 둘째 애 이상에 200만원(출산 100만원, 생후 1년 뒤 100만원)을 지원하고 있다.

이는 출생일 기준 3개월 전부터 신청일 현재까지 계속해 관내에 주민등록 돼 있고, 실제로 거주하고 있는 가정에 지원한다. 거주기간이 3개월 미만일 때에는 계속해 3개월 이상 거주하면 가능하다. 이와 더불어 0세~23개월까지 영아에게 영아수당 30만원도 지원하고 있다.

이외에도 ‘신혼부부 책드림 사업’, ‘병원 아동 돌봄서비스’, ‘정관·난관 복원시술비 지원’, ‘아이사랑 음식점’ 지정, 아기의 탄생을 시민이 함께 축하하기 위한 창원시보 ‘안녕 우리 아가’ 코너를 신설 등 다양한 출산 시책을 운영하고 있다.

이선희 복지여성보건국장은 “출산가정에 첫만남이용권과 더불어 출산축하금, 영아 수당 등 다양한 출산 지원을 받아 아이 키우기 좋은 도시, 아이 키워보고 싶은 도시 창원 특례시에서 행복하게 아기를 맞이하기를 바란다”고 말했다.

