미국판 '복면가왕', 출연자 정체 공개되자 패널들 줄퇴장…누구길래

루디 줄리아니 전 뉴욕시장 출연에 일부 패널 반발

[아시아경제 임주형 기자] 루디 줄리아니 전 뉴욕시장이 국내 예능 프로그램 '복면가왕'의 미국 버전인 '마스크드 싱어'에 출연하자, 심사위원들이 강하게 반발하며 퇴장하는 일이 벌어졌다.

3일(현지시간) CNN 등 미국 현지 매체에 따르면, 미국 '폭스' 방송의 예능 프로그램 '마스크드 싱어' 시즌 7 첫 회 녹화 방송은 패널들의 항의로 인해 갑작스럽게 중단됐다.

녹화 중단 사태의 원인은 이 예능 프로그램에 등장한 한 출연자 때문이었다. 루디 줄리아니 전 뉴욕시장이다.

경연 중 탈락한 줄리아니가 가면을 벗고 얼굴을 드러내자, 심사위원인 켄 정, 로빈 시크 등은 항의 표시로 녹화 무대를 박차고 일어났다. 두 사람은 잠시 후 녹화장으로 다시 돌아왔다.

줄리아니는 지난 1994년부터 2001년까지 미국 뉴욕 시장을 지낸 것으로 유명하다.

시장이 된 뒤 그는 뉴욕의 마피아들을 집중 단속해 범죄율을 크게 감소시킨 공로로 인정 받았다. 'CNN'의 보도에 따르면, 줄리아니는 당시 미국 공화당의 미래라는 평가를 받기도 했다.

그러나 현재 줄리아니의 명성은 추락한 상태다. 그는 도널드 트럼프 전 미국대통령의 개인 변호사 자격으로 지난 2019년 당시 조 바이든 민주당 대통령 후보 관련 수사를 압박하기 위해, 우크라이나 정부와 내통한 혐의로 검찰 수사를 받았다.

또 지난 2020년 미국 대선 당시 트럼프 전 대통령의 측근으로 변호를 맡으면서 대선 불복 운동을 주도하는가 하면, 지난해 1월6일 미국 국회의사당 난입 사태를 선동한 혐의로 수사를 받고 있기도 하다. 현재 줄리아니는 뉴욕주, 워싱턴D.C에서 변호사 면허가 정지된 상태다.

이와 관련, CNN은 줄리아니에 대해 "한때 공화당의 미래로까지 주목 받았지만 트럼프 전 대통령과 엮이면서 급속도로 몰락했다"고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr