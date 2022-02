[아시아경제 임춘한 기자] 4일 오후 1시 55분께 경기도 화성시 송산면의 한 야산에서 난 불이 산림당국의 진화작업 끝에 55분여 만에 꺼졌다. 이 불로 인한 인명피해는 없었다.

화재 신고를 접수한 산림청 중앙산불방지대책본부는 산불 진화 헬기 1대와 소방 헬기 1대, 진화 인력 40여 명을 투입해 불길을 잡았다.

산림당국은 인근 주민 A(70대) 씨가 농업 부산물을 태우며 발생한 불씨가 산불로 이어진 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr