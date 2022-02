"코만 덮는 한국 마스크, 효과는?"…韓 '코스크'에 의외의 반응

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19 유행이 지속되며 마스크가 일상이 된 가운데, 한국에서 코 주변만 가릴 수 있는 이른바 '코스크'가 출시됐다. 외신들은 이를 소개했고, 긍정적인 반응이 이어지고 있다.

영국 가디언은 3일(현지시간) '코스크(kosk)'를 코와 마스크의 합성어라고 소개라며 "식사 중에도 사용자를 보호하는 한국의 특이한 마스크가 온라인에서 관심을 끌고 있다"고 전했다.

매체는 코로나19가 인체에 침투하는 가장 쉬운 통로가 '입'과 함께 '코'인 만큼 '코스크' 착용이 효과가 있다고 분석했다.

호주 디킨대학교 건강변형연구소 역학과의 캐서린 베넷 교수는 "코만 덮는 마스크라서 이상하다고 생각할 수 있지만 아무것도 없는 것보다는 나을 것"이라고 말했다.

가디언은 또 '코마스크' 제조사와 유통업체 등을 구체적으로 언급했고 10장의 마스크가 들은 한 박스를 9800원에 판매하고 있다고 전했다.

매체는 한국의 코로나 상황도 보도했다. 한국은 코로나 사태 이후 6812명의 사망자가 나왔는데, 이는 인구 100만명당 133명 밖에 되지 않는 것이라며 같은 기준으로 영국은 2300명, 미국은 2747명이 목숨을 잃었다고 강조했다.

특히 미국은 2주 전 평균 확진자가 80만명을 기록했으나 이날 30만명대로 급감했다. 한국의 경우 오미크론이 최근 지배종이 되면서 확진자가 급증하고 있지만 미국과 영국처럼 정점을 찍은 후 뚝 떨어질 것이라고 방역전문가들은 전망했다.

앞서 워싱턴포스트도 지난 1일 한국의 '코스크' 제품을 소개한 바 있다.

해외 누리꾼들은 "아이디어 상품", "한국이 코로나를 극복하는 방식이 재치있다", "아이디어가 멋지다", "영국에서는 안파나" 등 긍정적인 반응을 보였다.

