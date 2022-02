윤석열 5일 제주방문... 제주 공약에 관심 쏠려

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 국민의힘 윤석열 대통령 후보가 5일 제주를 방문한다.

윤석열 후보는 내일(5일) 오후 제주로 내려와 첫 일정으로 제주4·3평화공원을 방문해 참배를 한 후, 제주첨단과학기술단지 내 전기차배터리산업화센터를 방문한 뒤, 오후 4시30분에 국민의힘 제주도당 필승결의대회 행사에 참석할 예정이다.

윤 후보는 제주 표심을 공략하기 위해, 제주 관련 공약도 발표할 것으로 보인다.

국민의힘 제주도당에선 제주 4·3의 완전한 해결과 제2공항의 조속한 추진, 제주 신항만 건설과 제주형 미래 산업 육성, 문화예술 중심 제주를 핵심 공약으로 설정해 대선 기간에 제시할 예정으로 알려졌다.

특히 더불어민주당 이재명 후보가 공약한 서울-제주고속철도 해저터널 건설과 관련해 국민의힘 제주도당에서 강력한 반대 입장을 보이고 있는 상황에서 윤 후보가 이와 관련된 입장을 제시할 것으로 내다보고 있다.

또한 최근에 제주지역 정치 이슈인 교육의원폐지와 제주 방문시 환경보존기금을 부과하는 일명 ‘입도세’에 관한 입장이 관심을 모으고 있다.

윤석열 후보의 제주 방문은 지난해 10월 13일 이후 두 번째다. 당시엔 당내 경선 과정 예비후보자 신분이었으며, 이번 방문은 국민의힘 후보로 확정된 이후 첫 방문이다.

제주도의 유권자는 55만 명 정도지만, 그동안 모든 대통령 선거에서 제주 1위 득표자가 대통령에 당선됐던 정치적 상징성이 있는 지역이라, 내일 제주를 방문하는 윤 후보의 입에 지역민에 관심이 집중되고 있다.

한편 윤 후보는 이날 제주에서 1박을 소화한 후 6일에 광주로 올라가 호남권 표심 잡기에 나설 예정이다.