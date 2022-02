안철수 “중대재해법, 펜스없이 앰뷸런스 불러 사람 죽길 기다리는 법”

정부와 원청 협의해 하청 안전 지원책 마련

주52시간 유연화하고 업종별 예외도 허용

스타트업 규제 혁신 위한 규제혁신전담부처 신설

[아시아경제 곽민재 기자] 안철수 국민의당 대선후보는 중대재해처벌법이 “앰뷸런스 불러 사람 죽기를 기다리는 법”이라며 산업계 현실을 고려하지 못한 점을 비판했다.

안 후보는 4일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 ‘중소기업 미래비전 발표회’에 열고 이같이 말했다. 그는 “중대재해처벌법은 절벽에서 일하는 사람이 안전하도록 펜스를 설치하기보다는 펜스를 안 치고 앰뷸런스를 불러 사람이 죽기를 기다리는 법안”이라고 했다.

50인 미만의 영세기업에서 사고가 발생하는 근본적인 원인이 원청기업이 하청기업을 후려쳐 안전에 투자할 돈이 부족한 현실을 고려하지 못했다는 이유다.

그는 "정부와 원청기업 두 주체가 책임을 지고 하청기업이 안전에 투자할 수 있게 지원해야 한다"며 "그런 식으로 방법을 찾고 사고율이 줄어들면 법을 현실화하는 게 맞다"고 말했다.

안 후보는 주 52시간제의 경직성도 비판했다. 안 후보는 “연구소, 소프트웨어 기업 등은 집중적으로 일하고 한 두달 쉬면서 유급휴가를 받는 것이 관행”이라며 “주 52시간제가 이런 현실을 반영할 수 있도록 보다 유연성이 필요하고 업종별 예외도 허용해야 한다”고 주장했다.

또한 스타트업을 가로막는 규제를 혁신하기 위한 규제혁신전담부처 신설을 제안했다. 안 후보는 “세계 100대 스타트업 중 40곳은 규제 때문에 우리나라에서 사업을 할 수 없다”며 “국무총리실 산하에 규제혁신전담부처를 신설해 새로운 규제 개혁을 시도하겠다”고 말했다.

안 후보는 스타트업 생태계 발전을 위해 달성하고자 하는 구체적인 목표도 제시했다. 그는 “대통령에 당선된다면 임기 중 새로운 유니콘 기업이 매년 15개씩, 총 60개가 출현하도록 하겠다”고 했다. 또한 “연간 20% 이상 고성장하는 기업이 전체 10인 이상 기업 중 차지하는 비중을 5%로, 10% 이상 중·고성장하는 기업은 12% 수준으로 늘릴 것”이라고 선언했다.

그는 4차 산업혁명을 맞아 중소기업의 새로운 성장동력을 육성하기 위하여 5년간 1조원 이상을 지원하고, 대학과 공공연구기관의 기술사업화와 산학연 협력 인프라 구축을 지원하는 등 산학연 협력 여건을 개선하겠다고 밝혔다.

한편 이날 발표회에서는 업종별 중소기업·소상공인 대표, 벤처·스타트업 관계자 그리고 취업을 앞둔 청년 등 100여 명이 참석했다. 중소기업계는 안 후보에게 ▲중소기업 디지털 역량 강화 ▲주52시간제 유연화 ▲중대재해처벌법 보완 ▲신산업 육성을 위한 규제 완화 ▲중소기업 재도전 지원 등 주요 현안 건의와 함께 중소기업정책제안서를 전달했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr