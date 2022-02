카카오에 이어 네이버도 방역 강화…대면 활동 전면 금지·진단키트 제공

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 대면 활동을 모두 금지하고 코로나19 증상 의심자에게 자가 진단 키트를 제공하는 등 자체 방역 강화에 나섰다. 최근 오미크론 확산세로 코로나19 확진자가 폭증하면서다.

네이버는 4일 사내 공지를 통해 "2월 말까지는 원격근무 강력 권고를 유지하며, 업무 활동과 사내 공간·시설에 대한 방침도 강화한다"고 밝혔다.

이에 따라 대면 회의, 출장, 회식 등의 모든 대면 활동을 금지되며, 사옥 내 각종 공간과 시설은 운영을 중단하거나 축소해 운영된다.

또 사옥에 출근한 임직원 중 코로나19 증상이 의심되는 경우에는 사내 병원에 방문하면 자가진단키트를 제공할 예정이다. 네이버는 지난해 말 오미크론 출현 이후 정부의 방역지침이 강화되면서 원격근무를 강력 권고하고 있으며, 사옥 출근이 필요한 경우 조직장 승인을 받도록 하고 있다.

네이버 관계자는 "임직원의 건강을 최우선으로, 오미크론 확산세를 주시하며 정부의 방역지침을 지켜나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 이에 앞서 카카오도 조직장의 사전 승인이 없이 사내에 출입할 수 없도록 하는 내용의 방역 강화 방침을 밝힌 바 있다. 카카오 역시 불가피하게 출근해야할 경우 조직장의 승인을 받은 뒤, 자가 진단 키트에서 음성을 받아야만 출입할 수 있다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr