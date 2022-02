영광불갑산상사화축제, 2022년 전라남도 대표축제 선정

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군의 지역 대표 가을꽃 축제인 ‘영광불갑산상사화축제’가 2022년 전라남도 대표축제에 선정되는 영예를 안았다.

군은 4일 영광불갑산상사화축제가 지난달 온라인으로 개최된 전라남도 대표축제 선정 축제심의위원회에서 목포항구축제, 여수거북선축제 등과 함께 올해도 대표축제 10선으로 선정됐다고 밝혔다.

이는 코로나19로 인해 대표축제를 미선정한 2021년을 제외하면 2018년∼2020년에 이어 4회 연속 선정이라는 쾌거이다.

군은 코로나19로 인해 지난 2년간 축제가 취소됐음에도 축제 명맥을 유지하기 위해 방역 위주의 꽃관람 기간을 운영하며 22만여명의 관광객이 방문했다.

철저한 방역관리로 코로나19 확진자가 단 한명도 발생하지 않는 성과를 이뤄 낸 점과 올해에도 코로나19 시대에 걸맞는 온·오프라인 축제 프로그램을 계획 중인 점이 선정의 계기가 된 것으로 보인다.

이번 대표축제 선정으로 군은 축제 발전에 활용할 수 있는 도비 2000만원 확보는 물론 대외 홍보 효과까지 두 마리 토끼를 잡게 됐다.

영광불갑산상사화축제는 오는 9월 16일부터 25일까지 10일간 개최할 예정이다.

또 코로나19 시대 트렌드를 반영한 온·오프라인 축제 콘텐츠를 개발하고 지난 2년간 쌓인 방역 노하우를 바탕으로 발열체크, 소독, 한방향 통행 등 방역에 중점을 둬 안심하고 찾을 수 있는 축제를 만들어갈 계획이다.

주요 프로그램으로 상사화 소원 등 온라인 공모, 인플루언서 활용 온라인 특산품 판매, SNS 상사화 꽃맵시 선발대회·상사화축제 5행시 이벤트 등 차별화된 온라인 프로그램을 구상중에 있다.

미디어 파사드 도입, 프로젝트 미디어 전시관 운영 등 야간체류형 축제로 발전될 수 있도록 콘텐츠도 강화할 계획이다.

군 관계자는 “지난 2년간 코로나19로 축제를 개최하지 못해 침체된 지역 분위기에 안타까움이 많았지만 방역에 총력을 기울여왔던 축제추진위원회와 담당 직원들이 노력한 결과 대표축제에 선정될 수 있었다”고 말했다.

이어 “올해 전남도 방문의 해를 맞아 온·오프라인으로 새롭게 선보일 영광불갑산상사화축제가 성공적으로 개최될 수 있도록 철저하게 준비하겠다”고 덧붙였다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr