한국타이어 "한국공장, 파업탓 연간 적자"…글로벌 영업익은 2%↑

[아시아경제 최대열 기자] 한국타이어앤테크놀로지는 글로벌 연결 기준 지난해 영업이익이 6418억원으로 앞서 1년 전보다 2.2% 늘었다고 4일 발표했다. 매출은 7조1422억원으로 같은 기간 10.7% 정도 늘었다.

상대적으로 비싼 18인치 이상 고인치 승용차용 타이어 판매비중이 37.7%로 한 해 전보다 3.1%포인트 늘었다. 지난해 4분기만 보면 고인치 승용 타이어 비중이 38.9%에 달한다. 회사는 "상반기 주요 지역에서 판매가 잘 되며 안정적인 실적을 냈다"며 "차량용 반도체 이슈, 원자재 가격상승, 물류대란 같은 상황에서도 교체용 타이어 판매가 늘고 지역별 판매가격운용이 효과를 냈다"고 설명했다.

4분기 실적만 보면 안 좋다. 영업이익이 879억원으로 지난해 같은 기간보다 61%, 직전 3분기와 비교하면 51% 줄어들었다. 매출은 전 분기나 전년 같은 분기보다 늘었으나 수익성이 나빠진 것이다. 회사 측은 "4분기 한국공장(대전·금산공장) 총파업에 따른 비용이 늘었고 판매기회를 잃은 영향"이라며 "파업 영향으로 한국공장의 영업이익은 연간 적자를 기록했다"고 전했다.

해외 각국 전문지에서 좋은 평가를 받는 한편 고가 완성차OEM업체나 전기차에 공급하면서 성과를 냈다. 지난해 포르쉐·BMW 주요 차종에 공급했으며 아우디·폭스바겐 전기차 모델에 공급하는 계약도 맺었다. 올해 4분기부터는 전기차가 참여하는 포뮬러 챔피언십에 전기차 전용 타이어를 독점으로 공급한다. 회사는 올해 매출액 두 자릿수 이상 성장, 고인치 승용타이어 판매비중 42%를 주요 경영목표로 내걸었다.

