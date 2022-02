'김혜경 심부름' 의혹 제보자 "삶 포기할 만큼 스트레스…실명 유포 말아달라"

가세연, 폭로자 음성 그대로 노출

"불의·불법 사회에 알리기 위해 제보"

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보 배우자 김혜경 씨의 사적 심부름 등에 동원됐다고 폭로한 전 경기도청 공무원 A씨가 유튜브 채널 '가로세로연구소(가세연)'의 실명 녹취파일 영상 공개에 "현재 저와 가족은 심각한 불안감과 삶을 포기하고 싶을 만큼의 큰 스트레스를 느끼고 있다"고 호소했다.

A씨는 4일 입장문을 통해 "그 어떤 정치적 유불리나 특정 진영의 이익이 아닌 그저 한 조직에서 벌어진 불의와 불법을 사회에 알리기 위해 제보했다"면서 "한 유튜브 채널(가세연)에서 언론사에게만 제공한 녹취 파일이 음성 변조 없이 실명 그대로 공개되는 일이 벌어졌다"고 밝혔다.

이어 "해당 프로그램의 무책임한 보도에 유감을 표하며 향후 그 어떤 언론사도 변조 없는 음성파일의 방영 및 유포를 하지 말아달라"며 "선거에 저와 저희 가족의 명예와 안전을 이용하지 말 것"을 부탁했다.

앞서 가세연은 전날(3일) 김씨 의혹에 대한 방송을 진행하면서 A씨와 김씨의 수행비서 배모씨가 나눈 통화 내용을 그대로 노출했다. 현재 가세연 측이 올린 영상은 비공개 처리된 상태다.

A씨는 현재 신변의 불안을 느껴 매일 호텔을 옮겨 다니며 지내는 중인 것으로 알려졌다. 그는 "의혹 보도 이후 이 후보 측으로부터 잇단 연락을 받았다"며 고통을 토로하기도 했다.

한편 A씨는 지난달 28일 이 후보의 측근이자 5급 공무원이던 배모씨로부터 지시를 받고 김씨의 약 대리 처방, 음식 배달, 옷장 정리 등 개인 심부름을 했다고 폭로했다. 이후 그는 김씨의 법인카드 유용과 빨랫감 심부름, 관용차 사용, 문진표 대리 작성 등의 의혹을 추가로 밝혔다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr